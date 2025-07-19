الامارات | سالدانيا: متحمس للعب أمام جمهور الوصل في زعبيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب البرازيلي ماتيوس سالدانيا سعادته بانضمامه إلى صفوف الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكداً أنه متحمس للعب أمام جمهور «الإمبراطور» في استاد زعبيل.

وقال سالدانيا لصحيفة «غلوبو» البرازيلية إنه مستعد لتقديم كل ما لديه في موسمه الأول مع الوصل، بعدما انضم إلى صفوفه قادماً من فيرينتسفاروشي المجري، مضيفاً: «حصلت على معلومات كثيرة حول نادي الوصل، وأعلم أنه من الأندية الجماهيرية والكبيرة في الإمارات».

وواصل: «أتمنى أن أظهر بشكل جيد، حيث أتمنى أن أحقق الفوز بالبطولات مع الفريق في الموسم الجديد».

وتابع: «متحمس جداً للعب أمام جمهور الوصل، الذي علمت أنه يشكل قوة مهمة جداً للفريق، خصوصاً أنني تواصلت مع بعض اللاعبين البرازيليين في الفريق، وحصلت على المزيد من المعلومات، ما جعلني أكثر إصراراً على خوض هذه التجربة المثيرة».

وكان الوصل قد أعلن عن ضم سالدانيا من فيرينتسفاروشي المجري، حيث ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن قيمة الصفقة بلغت 5 ملايين يورو.

ويبلغ سالدانيا من العمر 25 عاماً، حيث يلعب في خط الهجوم، في مركز الجناح الأيمن والمهاجم، وبدأ مشواره في أكاديميات سانتوس وأوداكس، ثم انتقل إلى فريق الشباب في نادي باهيا البرازيلي في 2018.

وأسهم تألقه مع فريقه الشباب في تصعيده إلى الفريق الأول مع باهيا، حيث خاض 29 مباراة في الدوري البرازيلي وأحرز 3 أهداف، بينما أسهم في فوز الفريق بلقب كامبيوناتو بايانو 2020.

وخاض ماتيوس سالدانيا العديد من التجارب خارج الدوري البرازيلي، أبرزها جيف يونايتد تشيبا، وتشانغتشون ياتاي الصيني، وبارتيزان الصربي الذي يعد أبرز محطاته بعدما أحرز مع الفريق 21 هدفاً في موسم 2023-2024، ليجذب أنظار فيرينتسفاروشي الذي تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 3 ملايين يورو، إذ واصل تألقه وأحرز مع الفريق 14 هدفاً في الموسم الماضي.

وشارك سالدانيا في المباراة الودية الأولى التي خاضها الوصل خلال معسكر الإعداد في هولندا أمام فاسلاند بيفيرين البلجيكي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، إذ أحرز هدف «الإمبراطور» اللاعب البرازيلي ريناتو جونيور.