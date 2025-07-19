الامارات | نابولي يعزز هجومه بهداف أودينيزي لوكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، هجومه بضم الدولي لورنتسو لوكا من مواطنه أودينيزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك وفق ما أعلن أمس. ويأتي ضم ابن الـ24 عاماً الذي سجل 20 هدفاً في 70 مباراة خاضها مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، نتيجة فشل نابولي في إقناع ليفربول الإنجليزي بتخفيض مبلغ الـ50 مليون يورو الذي يطالب به من أجل التخلي عن مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس، بحسب التقارير الإعلامية. وبات لوكا، الذي دافع عن ألوان أودينيزي منذ 2023 بعدما مرَّ بفينتشينزا وتورينو وباليرمو وبيزا وأياكس أمستردام الهولندي، رابع لاعب ينضم إلى فريق المدرب أنتونيو كونتي هذا الصيف، بعد البلجيكي كيفن دي بروين والهولندي نو لانغ ولوكا ماريانوتشي.

ومن المتوقع أن ينضم لاعب خامس لتشكيلة الفريق الجنوبي بشخص المدافع الهولندي لبولونيا سام بوكوما الذي سيخضع في الساعات القليلة المقبلة للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع الفريق.