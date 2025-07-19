الامارات | نجم ريال مدريد توني كروس يحصل على وسام الاستحقاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل النجم الدولي الألماني السابق، توني كروس، على وسام الاستحقاق من ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشرقية، تقديراً لجهوده الاجتماعية في المنطقة.

وكرمت رئيسة وزراء الولاية، مانويلا شفسيج، اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ونجم ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك في ملعب بمدينة غرايفسفالد في مسقط رأسه، حيث لعب هناك حتى بلغ الـ12 من عمره.

وأشادت شفسيج بالدور الاجتماعي لكروس، الذي ساعد الأطفال المصابين بأمراض خطرة وآباءهم، وذلك من خلال مؤسسته التي قام بإنشائها عام 2015 والتي تستفيد منها كذلك كلية الطب بجامعة غرايفسفالد.

وقال المدير الطبي للمؤسسة، أوي رويتر: «توني كروس ليس مجرد لاعب كرة قدم موهوب فقط، لكنه داعم كبير أيضاً لعيادتنا لطب الأطفال».

وأضاف: «لقد قدم لنا الدعم لسنوات عدة، من خلال مؤسسته، أرى أنه من الرائع أن لاعباً مشهوراً وناجحاً مثله يفكر دائماً في رعاية الأطفال في مسقط رأسه». وحضر نحو 600 طفل وشاب حفل التكريم، وقال كروس لهم إن لعب كرة القدم يتطلب المزيد من العمل والتدرب، محذراً إياهم بأن كرة القدم هي عالم افتراضي، وليست عالماً حقيقياً.

وقال كروس: «ساعدتني المؤسسة على التعرف إلى الأولويات والأمور المهمة».