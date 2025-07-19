شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يكشف بشكل رسمى سبب غياب فتوح عن المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالى المقامة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة فى تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك أن أحمد فتوح تواجد بشكل طبيعى فى بداية المعسكر، وحصل على إذن من الجهاز الفنى للمغادرة فى الساعات الماضية بسبب مرض عمه فى الآونة الأخيرة.

وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يؤدى برنامجاً تأهيلياً فى الفترة الحالية، وسيعود خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام فى المعسكر بشكل طبيعي.

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلاً: "لا توجد خلافات بين أحمد فتوح وأى فرد بالفريق، واللاعب ملتزم ولم يفتعل أى مشكلة فى الفترة الماضية".

وكان ”الخليج 365” أكد أن غياب أحمد فتوح عن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بسبب مرض أحد أفراد عائلته.