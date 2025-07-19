شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن أخصائى علاج طبيعى لخلافة وفائى فى جهاز ريبيرو والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادى الأهلي عن تعيين أخصائى علاج طبيعى جديد بفريق الكرة بعد الاعتذار الذي تقدم به محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في مهمته قبل سفر المارد الاحمر لتونس لخوض معسكر الإعداد.

ووافق محمد يوسف المدير الرياضي بالنادى الأهلى على الاعتذار الذي تقدم به محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى، والتي لا تسمح له بالتفرغ للعمل مع الفريق على النحو الأمثل.

وأكد وفائي أنه يعتز بارتباطه الوثيق بالنادي الأهلي "بيته" وبالفترة التي قضاها ضمن المنظومة الطبية. وبذل خلالها أقصى ما لديه وسعى مع زملائه لتقديم أفضل الخدمات الطبية لكل عناصر الفريق وسوف يظل تحت أمر النادي في أي وقت.

ومن جانبه، وجه حمد يوسف الشكر للدكتور وفائي لإخلاصه في العمل وعطائه للنادي، بوصفه أحد أبناء الأهلي، وتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة.