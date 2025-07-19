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أحمد حسن مكي: صفقات الزمالك قوية ولابد من تعزيز بعض المراكز

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أحمد حسن مكي: صفقات الزمالك قوية ولابد من تعزيز بعض المراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نهى خورشيد

أشاد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، بالصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس الإدارة مؤخراً خلال المريكاتو الصيفي الجاري.

وقال مكي في تصريحات تلفزيونية إن الحارس مهدي سليمان يتمتع بإمكانات كبيرة، مشيراً أنه يعرفه جيدًا ويتوقع منافسة قوية بينه وبين محمد عواد ومحمد صبحي.

كما أثنى على المهاجم أحمد شريف، مركداً أنه يمتلك قدرات مميزة وظهر بمستوى جيد مع فاركو.

ويري مكي أن الزمالك لا يزال بحاجة لتدعيمات إضافية في بعض المراكز، قائلاً: "الفريق بحاجة لمدافع، وظهير أيمن، ومهاجم أفريقي قوي، إلى جانب جناحين على الطرفين لدعم الخط الأمامي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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