"شتمته".. لاعب بيراميدز السابق يكشف ما دار بينه وبين محمد عبد المنعم في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت فخر الدين بن يوسف لاعب فريق بيراميدز السابق فخر الدين بن يوسف، كواليس ما دار بينه وبين محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

وكانت مباراة نهائي كأس مصر موسم 2021-2022، شهدت مادة بين محمد عبد المنعم وفخر الدين بن يوسف، وصلت إلى قيام عبد المنعم بضرب بن يوسف في وجهه قبل نهائية المباراة آنذاك بدقائق قليلة.

وقال بن يوسف في تصريحات، عبر بودكاست "جول كاست": "كنت أرغب في طرد محمد عبد المنعم في مباراة نهائي كأس مصر موسم 2021-2022، بين الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "استمريت في استفزاز محمد عبد المنعم خلال اللقاء بالكلام وشتمته، مما تسبب في غضب اللاعب وضربني، لذلك قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لعبد المنعم".

ويذكر أن نهائي كأس مصر عام 2021-2025، بين النادي الأهلي وبيراميدز، انتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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