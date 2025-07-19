شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: فرع أكتوبر يستضيف تدريبات الزمالك قريبا.. وهناك صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك أن هناك بعض الصفقات الأخرى سوف يتم الإعلان عنها لدى القلعة البيضاء في صفوف فريق الكرة الأيام المقبلة، وهناك حالة من الرضا لدى الجمهور عن الأسماء التي تم التعاقد معها حتى الآن.

وأوضح هشام نصر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت قائلا: "فرع نادى الزمالك بالسادس من أكتوبر يتم العمل به بشكل قوى الفترة الحالية والفريق الأول لكرة القدم سوف يخوض التدريبات الخاصة به هناك مطلع العام القادم وهناك بناء استاد مصغر يتسع إلى 10 آلاف مشجع فقط سوف يتم بناؤه في هذا الفرع".

وأشار هشام نصر إلى أن سياسة الفرع الجديد هي الأولوية في وجود فرع آخر لاستيعاب جميع الأعضاء المتواجدة في النادى.

واختتم هشام نصر حديثه أن هناك بعض القضايا ما زالت متواجدة بالاتحاد الدولى لكرة القدم وبعض الغرامات يتم مناقشة الأمور عليها لتسديدها أو الاستئناف عليها.

ومن ناجية أخري ، ظهر جميع اللاعبين الجدد لفريق الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم أمام فريق رع، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.