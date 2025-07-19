شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التدريب الأول للاعبى الأهلى فى معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الأهلى تحت قيادة الإسبانى ربيبرو المران الأول لهم فور الوصول إلى تونس، ضمن استعدادات الفريق الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الكروى الجديد.

وكانت بعثة الأهلي وصلت مقر إقامتها في تونس، استعدادا لدخول معسكر مغلق للموسم الجديد، وحرصت بعض الجماهير التونسية على التقاط الصور التذكارية مع محمد بن رمضان الذي يتمتع بشعبية كبيرة في تونس.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا فى تونس استعداداً للموسم الجديد وتحضيرا لخوض مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 الشهر الجاري، ثم تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة يوم 26.

وتضم بعثة الأهلي في تونس 27 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين -أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار وحمزة عبد الكريم.

فيما يشهد المعسكر غياب بعض لاعبي الفريق لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: وسام أبو على بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف، ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأي من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه، كما يغيب كريم نيدفيد الذي اقترب من الانتقال إلى سيراميكا بجانب الحارس الشاب مصطفى مخلوف ومعهم بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.