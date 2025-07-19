شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة ينظم معسكرا بالإسماعيلية بمشاركة البرازيل والأرجنتين والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

يتخلل المعسكر إقامة بطولة ودية دولية يُعد حدثًا هامًا وإنجازًا كبيرًا، خاصة أن المعسكر يضم اثنين من أفضل منتخبات العالم، وهما البرازيل والأرجنتين، إلى جانب المنتخب البحريني الشقيق، وهو ما يتيح فرصة احتكاك قوية ومفيدة للغاية لمنتخب مصر، في ظل استعداد المنتخبات الأربعة لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقررة خلال أيام في أوزبكستان. كما يعد المعسكر البروفة الأخيرة للمنتخبات الأربعة قبل انطلاق بطولة العالم في أوزبكستان.

جدير بالذكر أن استضافة مصر لهذه المنتخبات الكبرى يُعد حدثًا فريدًا في تاريخ الألعاب الجماعية، ويعكس نجاح منظومة اتحاد الكرة الطائرة في جذب أكبر المنتخبات العالمية، وثقتهم في المشاركة بهذا المعسكر قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم للشباب.

ويستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم ، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.