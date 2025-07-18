شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تمديد عقد الحارس الشاب عبد الله جمال لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الإسماعيلى تجديد عقده حارسه الشاب عبد الله جمال لمدة 5 سنوات ليستمر داخل صفوف الدراويش حتى 2030، وذلك في إطار الحفاظ على مواهب الفريق الشابة داخل الدراويش.

وكان عبد الله جمال حارس مرمى نادى الإسماعيلى، أعلن تجديد تعاقده مع الفريق ليستمر داخل جدران الدراويش، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى.

ووقع عبد الله جمال على عقود تمديد تعاقده مع الدراويش مع أحمد العجوز نائب رئيس قطاع الكرة، ليحافظ الإسماعيلى على أحد أبنائه داخل الفريق فى المواسم المقبلة.

أعلن نادى الإسماعيلى عن تجديد عقد ثنائى الفريق، الحارس أحمد عادل عبد المنعم ولاعب خط وسط الفريق محمد حسن، وذلك ضمن سياسة النادى للاحتفاظ بالقوام الأساسى، ووقع أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم واحد فقط، بينما وقع محمد حسن لمدة موسمين.

ومن جانب آخر، يخوض الإسماعيلي مباراة ودية اليوم الجمعة أمام فريق الحسنية، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق يتخلله 4 مباريات ودية، في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري العام.

اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض 4 مباريات ودية الأسبوع المقبل، خلال معسكره في الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، دكرنس وسبورتنج وزد وسموحة ودكرنس، حيث يبدأ مبارياته بمواجهة دكرنس ثم سبورتنج ثم زد ويختتم استعداداته للدورى بمواجهة سموحة.

وفاز الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فى أولى المباريات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي على إشراك جميع اللاعبين في المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.