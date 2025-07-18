شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملف الصفقات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك سعيه لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ووسط التعاقدات والتقارير المتنوعة، نجيب في هذا التقرير على أبرز الأسئلة المتعلقة بصفقات الفريق الأبيض، وأبرز اللاعبين المنضمين والمستهدفين، بالإضافة إلى آخر المستجدات داخل القلعة البيضاء.

س: كم عدد الصفقات التي أتمها الزمالك حتى الآن؟

ج: أتم الزمالك التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم الجناح الأنجولي شيكو بانزا، أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، والحارس المخضرم المهدي سليمان.

س: من هم اللاعبون الذين لم يتم الاعلان عنهم رغم اتمام التعاقد مع الزمالك هذا الموسم؟

ج: إلى جانب الصفقات الأربعة التى تم الإعلان عنها، اتم الزمالك التعاقد مع الفلسطينى أدم كايد، والمغربى عبد الحميد معالى مواليد 2006، لكن لم يتم الاعلان عن الصفقتين.

س: كم عدد الصفقات المتوقعة للزمالك قبل غلق باب القيد؟

ج: من المتوقع أن يُبرم الزمالك بين أربع إلى خمس صفقات جديدة قبل غلق باب القيد، أبرزها التعاقد مع مدافع جديد، حيث يُعد محمد إسماعيل لاعب زد الأقرب للانضمام.

س: ماذا عن موقف التونسي سيف الدين الجزيري؟

ج: ينتظر الزمالك حسم موقف الجزيري سواء عن طريق البيع أو الإعارة، وذلك لفتح الباب أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد أو ظهير أيمن.

س: هل هناك صفقات أخرى في وسط الملعب؟

ج: نعم، اقترب الزمالك من حسم صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، كما يضغط على إدارة بتروجت للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.

س: هل هناك صفقة ضخمة يستعد لها الزمالك؟

ج: الزمالك يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، إلا أن ارتباط اللاعب بناديه وضخامة راتبه الشخصي بالإضافة إلى بحثه عن عرض خارجى ومنافسة الأهلى وبيراميدز على اللاعب، قد تعوق عودته إلى ناديه السابق.

س: كيف يستعد الزمالك للموسم الجديد؟

ج: الزمالك يُجري معسكرًا في العاصمة الإدارية، ويخطط لإنهاء ملف الصفقات خلال الفترة القصيرة المقبلة لتجهيز الفريق بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم.