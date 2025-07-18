شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من وصول بعثة الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر إعداد الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادى الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها أستعداداً للموسم الجديد ، حيث غادرت البعثة القاهرة في التاسعة من صباح اليوم، وتوجهت البعثة إلى فندق إقامتها مدينة طبرقة لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد، ونشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من لحظة صول الفريق.



أشرف داري بعد وصول الأهلي إلى تونس



الشناوي وكريم فؤاد في معسكر الأهلي بتونس



بعثة الأهلي في تونس



بن رمضان في معسكر الأهلي بتونس



بن رمضان



ديانج في تونس مع معسكر الأهلي



زيزو مع الأهلي في تونس



زيزو مع بعثة الأهلي في تونس



سمير عدلي المدير الإداري للأهلي في تونس



محمد يوسف في معسكر الأهلي بتونس



ياسر إبراهيم في معسكر الأهلي بتونس



ياسر إبراهيم ولاعبي الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي التي سافرت صباح اليوم ،الجمعة، إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد نبيل كوكا_ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما يشهد معسكر الأهلى فى تونس اليوم الجمعة، غياب بعض لاعبى الفريق لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف التى أجراها مؤخراً فى أمريكا خلال بطولة كأس العالم للأندية، ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأى من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه، وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

مباراتين وديتين للأهلي في تونس

ويُقيم الأهلي معسكمر خارجي بمدينة طبرقة التونسية يبدأ من اليوم ،الجمعة، ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري يتخلله مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 الشهر الجاري ثم تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة يوم 26.