شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فوو يناقش خطة الموسم الجديد ويكرم المتفوقين في ستاد القاهرة..غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس ‏الاتحاد الدولي، غدًا السبت بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعًا مع اللجان العليا بالاتحاد والتي تضم المدربين والحكام والمسابقات والفنية، وذلك لمناقشة خطة ‏نشاط الاتحاد والاستماع إلى مقترحاتهم قبل بدء النشاط للموسم الرياضي 2025 /2026.‏

يأتي ذلك تماشيًا مع النهج الذي يتبعه الاتحاد في الاستماع إلى كافة عناصر اللعبة والتعرف على مطالبهم وأرائهم الفنية لوضعها في ‏عين الاعتبار مع بدء الموسم الجديد، حتى تكون خطة العمل توافقية وتلبي رغبات الجميع كي يتم تنفيذها بشكل مثالي لتحقق الهدف ‏منها.‏

كما وجه الاتحاد دعوة رسمية، للاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم والأجهزة الفنية والتدريبية للمنتخب القومي للناشئين والشباب ‏الذين حققوا ميداليات بالبطولة الأفريقية السنغال 2024، وبطولة العالم بروناي 2024، وتسليمهم المكافآت المالية المقررة من وزارة ‏الشباب والرياضة.‏

كما سيتم بناء على توجيهات المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد، تكريم بعثة المنتخب القومي للناشئين والشباب لحصولهم على ‏البطولة العربية بتونس ٢٠٢٤م.‏

وفي هذا الإطار، أكد شريف مصطفى، أن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية قبيل انطلاق الموسم لوضع خطة تخدم أهداف ‏الاتحاد على المستوى الفني لتحقيق النتائج المرجوة من حيث تنظيم الفعاليات الفنية والإدارية التي تصب في صالح اللعبة، وكذلك ‏تحقيق النتائج المرجوة على مستوى البطولات القارية والإقليمية والدولية.‏

وشدد رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على أن الأحلام كبيرة في الموسم الجديد لتحقيق طفرة ‏في الكونغ فوو، مؤكدًا توفير كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاح خطة العمل الموضوعة.‏

وأشار المحاسب شريف مصطفى إلى أن الاتحاد يحرص على تكريم لاعبيه المتفوقين كنوع من التقدير المادي والمعنوي لحثهم على ‏بذل المزيد من الجهد ومواصلة التألق وحصد المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل ‏دعم كافة عناصر اللعبة ويمد يد العون للجميع.‏