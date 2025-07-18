قدم: سنوب دوغ بصبح شريكا في ملكية نادي سوانسي سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : بات مغني الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ شريكا في ملكية سوانسي سيتي الويلزي، المشارك في دوري المستوى الثاني الإنكليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)، وذلك وفق ما أعلن النادي.

وانضم ابن الـ53 عاما إلى نجم وسط ريال مدريد الإسباني سابقا وميلان الإيطالي حاليا الكرواتي لوكا مودريتش في ملكية النادي الويلزي الذي لعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بين 2011 و2018 قبل أن يهبط إلى المستوى الثاني.

وظهر سنوب دوغ بشكل مفاجئ في صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وهو يعرض قميص الفريق الجديد لموسم 2025 2026، قبل أن يعلن النادي الآن أنه أصبح مستثمرا.

ويأتي انضمام سنوب دوغ إلى ملاك سوانسي بعدما استحوذ رجلا الأعمال الأميركيان بريت كرافات وجيسن كوهين على النادي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يأمل سوانسي سيتي أن يتمكن سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفن برودوس، من استخدام أكثر من 100 مليون متابع له على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز صورة النادي في سعيه للعودة إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ هبوطه عام 2018.

وأكد ملاك سوانسي رغبتهم في تحقيق إيرادات أكبر، مما يسمح لهم بالاستثمار بشكل أكبر في لاعبين جدد وفقا لقواعد الربح والاستدامة في كرة القدم البريطانية.