شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتدرب فى السابعة صباحا استعدادا لودية الكويت الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه ، مرانه في السابعة صباح اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمباراة الكويت الودية الثانية التي يخوضها الفراعنة الأحد المقبل ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم.

وحصل اللاعبون الذين خاضوا مباراة أمس أمام الكويت على راحة اليوم، بينما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا مرانا كاملا.

وفضل أسامة نبيه إقامة المران صباحا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في هذا التوقيت حرصا على سلامة اللاعبين.

وحقق منتخب مصر تحت 20 سنة فوزا كبيرا على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي.

سجل أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57 ’ فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

في الشوط الأول صنع منتخب الكويت عدة فرص عبر الثنائي عبد الرحمن الرشيدي ويوسف ماجد لكن أخطر المحاولات جاءت في الدقيقة 42 عندما أطلق عمر مطر قذيفة ردتها عارضة الحارس أحمد وهب.

في المقابل كاد منتخب مصر أن ينهي هذا الشوط متقدماً لكن قائده أحمد خالد "كاباكا" أهدر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم حمادة القلاوي بسبب لمسة يد المدافع ناصر خضر ونجح الحارس حسين كنكوني في التصدي لها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني، تغير مسار المباراة وفرض منتخب مصر تفوقاً واضحاً وتقدم بهدف أول عبر محمد عبد الله مستغلاً خطأ دفاعي في الدقيقة 47 ’ ثم أضاف أحمد وحيد الهدف الثاني في الدقيقة 49 من تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء وعمق محمد هيثم الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ورغم الثلاثية المبكرة عاد منتخب الكويت الأولمبي للمباراة وتمكن من تسجيل الهدف الأول بضربة رأس عبر مدافعه ناصر خضر في الدقيقة 73 ’ ثم قلص ياسر مطر الفارق لهدف واحد عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة زاحفة أخطأت الحارس البديل محمد منشاوي.