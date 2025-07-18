شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى وعاشور فى القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا للمحليين " الشان " وتضمنت الثنائى الدولي المصري محمود ناجى كحكم ساحة، بينما يتواجد علي تقنية الفيديو الحكم الدولي محمود عاشور.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت في مايو الماضي القائمة المبدئية لحكام أمم افريقيا للمحليين " الشان " وتواجد فيها محمود ناجي ضمن حكام الساحة،قبل أن يعتمد الكاف القائمة النهائية بتواجد الثنائى المصري محمود ناجي ومحمود عاشور كسفيرين لمصر في البطولة التي ستقام خلال شهر أغسطس المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا .

بينما يتواجد ثلاثي مصري يضم شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها يارا عاطف حكم مساعد وحسام عزب حجاج حكما لتقنية الفيديو في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي تقام حاليا في المغرب مما يضع التحكيم المصري علي رأس قائمة الحكام الأولوية والاهتمام في الاتحاد الإفريقي.