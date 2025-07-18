شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى لتونس لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى تونس لإقامة معسكر خارجى بها استعداداً للموسم الجديد، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان يومي 21 و25 يوليو الجاري أمام الملعب والبنزرتي.

حاول مسئولو الأهلى الاتفاق على خوض ودية ثالثة يوم 28 يوليو الجارى لكن المحاولات فشلت بعد اعتذار النجم الساحلى التونسى على مواجهة المارد الأحمر فى هذا الموعد، على خلفية اشتراط الأهلى الحصول على مقابل مالى لخوض هذه المواجهة، وهو ما رفضه النجم ليُقرر الجهاز الفنى للأهلى الاكتفاء بخوض وديتى الملعب والبنزرتى يومى 21 و25 خلال معسكر تونس علي أن تعود البعثة يوم 26 يوليو إلي القاهرة .

يشهد معسكر فريق الكرة بالنادى الأهلى الذى سيبدأ فى تونس اليوم الجمعة، غياب بعض لاعبى الفريق لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف التى أجراها مؤخراً فى أمريكا خلال بطولة كأس العالم للأندية، ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأى من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه، وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي التي سافرت صباح اليوم ،الجمعة، إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - احمد نبيل كوكا - محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم