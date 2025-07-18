شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفالى يقترب من الانتقال للأفريقى التونسى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب اللاعب التونسي الشاب أحمد الجفالي من مغادرة صفوف نادي الزمالك المصري، والانضمام إلى النادي الأفريقي التونسي على سبيل الإعارة، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة في الدوري التونسي.

ويعمل التونسى يامن بن ذكرى لاعب الزمالك السابق، على مساعدة الفريق فى خروج أحمد الجفالى وانتقاله لصفوف الأفريقي التونسى، لاسيما أن اللاعب يفضل الانتقال لأحد أندية الدورى المصرى وعدم العودة إلى تونس حتى لا يشعر بفشل تجربته فى الدورى المصرى، وهو الأمر الذى يعطل اتمام انتقال اللاعب حتى الوقت الحالى، فى ظل بحثه عن عرض من أندية مصرية.

ويأتي رحيل الجفالي في إطار خطة الزمالك لإعادة ترتيب أوراق الفريق، خاصة في ما يتعلق بقائمة اللاعبين الأجانب، حيث يترقب الجهاز الفني حسم موقف الوافد الجديد، المغربي عبد الحميد معالي، الجناح الأيمن المولود عام 2006.

وتدور أزمة حالياً داخل الزمالك بشأن معالي، حيث لا يزال الغموض يكتنف مسألة قيده في القائمة، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم قيده تحت السن، أم سيشغل مقعد لاعب أجنبي في قائمة الفريق الأول، وهو ما قد يؤثر على خيارات النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحال التأكد من قيد عبد الحميد معالى فى قائمة تحت السن، فسيكون الزمالك مستعدًا للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد فور خروج أحمد الجفالى من قائمة الفريق.

الزمالك يراقب موهبة مغربية جديدة لضمه في الميركاتو الصيفي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مبدئية للتعاقد مع حسام الصادق، لاعب فريق اتحاد تواركة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

ويعد حسام الصادق، صاحب الـ19 عامًا، من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب تحت السن، ما يمنحه ميزة إضافية حال انتقاله إلى الزمالك، حيث لن يُقيد في القائمة الأساسية للفريق.

وبحسب مصادر مغربية، فإن اللاعب يملك عدة عروض أخرى، أبرزها من أحد أندية الدوري الإسباني، بالإضافة إلى عرض من نادي الوداد البيضاوي، لكنه لم يحسم وجهته بعد، ويفاضل بين الخيارات المعروضة عليه، من بينها الزمالك.

ويواصل مسئولو القلعة البيضاء متابعة اللاعب عن كثب، في ظل رغبة المدير الرياضي جون إدوارد في ضم عناصر واعدة تدعم الفريق على المدى الطويل، مع توفير حلول بديلة في المراكز المختلفة.