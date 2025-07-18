شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يقيم حفل تكريم لـ"أيمن أشرف" قبل خروجه من التتش والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 18 يوليو 2023، حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على إقامة حفل تكريم لأيمن أشرف مدافع الفريق، وذلك قبل رحيله رسميا عن القلعة الحمراء.

وجاء حفل النادى الأهلى تقديرًا لمشواره الحافل، وما قدمه للنادى على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه وجه أيمن أشرف الشكر إلى مجلس إدارة الأهلى والجهاز الفنى واللاعبين وكافة عناصر منظومة الفريق، على كل ما وجده من دعم طوال مشواره مع النادي، مؤكدًا أنه يعتز بكل لحظة ارتدى فيها القميص الأحمر.

وأشار إلى أن النادى الأهلى سيظل بيته الأول الذى قضى فيه أغلب سنوات حياته، وتمنى للفريق التوفيق فى الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النادى الأهلي، رفضت تجديد عقد أيمن أشرف، وذلك بعد خروجه من حسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني، وعدم مشاركته فى أى مباراة هذا الموسم، ليرحل مجاناً وينضم لصفوف البنك الاهلى.

وإجمالا شارك أيمن أشرف فى 215 مباراة مع الأهلى بإجمالى 16907 دقيقة لعب سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أخرين وتلقى 49 كارت أصفر بجانب بطاقتين حمراء.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلى بـ15 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدورى بجانب دورى الابطال الافريقى ثلاثة مرات وكأس السوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى ثلاثة مرات بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.