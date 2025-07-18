شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات على الكرة النسائية بسبب الانسحاب من المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة دراسة تغيير بعض البنود فى دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 -2026 وعلى رأسها بند الانسحاب من المباريات خاصة بعد أن شهد الموسم المنقضى انسحاب عدد من الفرق خلال المباريات، مما تسبب فى حالة من العشوائية والاستياء بسبب المسابقة وعدم تكافؤ الفرص فى الانسحابات المتكررة من بعض الفرق.

كما تم الاستماع خلال الفترة الماضية لعدد من شكاوى بعض الأندية وتعليقاتهم على دورى الكرة النسائية والمشاكل التى واجهتهم والعمل على تلافيها فى الموسم الجديد.

وأسفرت قرعة دورى الكرة النسائية التي أجريت مساء الخميس، بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول بعد اعتذر فريق المعادي واليخت عن المشاركة في بطولة الدوري للموسم الجاري للكرة النسائية .

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى..

البنك الأهلى مع رع

الأهلى مع الطيران

الجونة مع إنبى

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا "باى"

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

ولم يتحدد موعد انطلاق بطولة الدوري رسميا للكرة النسائية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في ظل وجود أكثر من مقترح بانطلاق البطولة نهاية أغسطس أو في سبتمبر .

يقام دوري الكرة النسائية للموسم الجديد بمشاركة 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من أول سبتمبر بدلاً من الموعد المحدد سلفًا وهو 14 أغسطس المقبل.

يأتي هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب، بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.