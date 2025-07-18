شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الإسماعيلى بعقوبة إيقاف قيد جديدة لمدة 3 فترات والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من الاتحاد الدولى فيفا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب اللاعب الإيفوارى محمد لامين كونيه (مواليد 2001).

وتعود بداية الأزمة ليوم 17 يونيو الماضى حينما تلقى الأسماعيلى قرارا من فيفا بضرورة تسديد 200 ألف دولار لصالح اللاعب محمد لامين، وذلك خلال 30 يوما من تاريخه، ولم يسدد الإسماعيلى المبلغ فقرر فيفا إيقاف القيد 3 فترات فى 17 يوليو الجارى بجانب وجود عقوبتين سابقتين على النادى الأصفر.

وكان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب ووقع على العقود بالفيديو، لكن النادى لم يتمم الصفقة وهو ما دفع اللاعب لشكوى الإسماعيلى والتى أقرت بأحقيته فى 200 ألف دولار بما يعادل 10 ملايين جنيه.

وكان الإسماعيلي تعاقد لمدة عامين مع الإيفواري محمد لامين كونيه لتدعيم خط الهجوم وعند صدور قرار "فيفا" بحظر القيد فترتين متتاليتين بسبب السمعة الرياضية لكثرة شكاوى وقضايا اللاعبين والمدربين الأجانب تقرر التراجع عن الصفقة إلا أن وكيل أعماله أصر أن يحصل على حق موكله ولجأ للاتحاد الدولى للعبة للفصل فى أزمته مع النادى، لتضاف إلى الأزمات التى أثارها المحترفون السابقون للإسماعيلى.

وأعلن الاتحاد الدولى "فيفا" إيقاف قيد النادى الإسماعيلى لمدة فترتين بسبب سوء السلوك مع اللاعبين والمدربين مما أدى إلى إيقافه تأديبيا للمرة الثانية بالإضافة إلى وجود أكثر من شكوى من اللاعبين ضد الدراويش.

جدير بالذكر أن هذه العقوبة التأديبية ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الإسماعيلى، فقد سبق للفيفا أن قرر إيقاف القيد على النادى لمدة فترتين لنفس السبب التأديبى.