شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يُجهّز الصفقات الجديدة ببرنامج خاص لسرعة الاندماج مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يواصل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العمل بقوة خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تجهيز الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسهم أحمد شريف وعمرو ناصر والمهدي سليمان والمهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

ويركز فيريرا على تسريع عملية اندماج العناصر الجديدة مع الفريق، سواء من خلال التدريبات الجماعية أو البرامج الفردية التي تم إعدادها لكل لاعب بناءً على احتياجاته الفنية والبدنية.

وحرص المدير الفني على عقد جلسات متكررة مع اللاعبين الجدد، لتوضيح أدوارهم المنتظرة داخل منظومة الفريق، والتأكيد على أهمية الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا بدنيًا وفنيًا خاصًا لكل من أحمد شريف، وعمرو ناصر، بجانب الحارس المخضرم المهدي سليمان، وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية لديهم وتعويض فترة ،كما خضع شيكو بانزا لبرنامج تأهيلي خاص، يتضمن تدريبات قوية.

ويسعى فيريرا إلى بناء توليفة متجانسة بين الصفقات الجديدة وعناصر الفريق الأساسية، لضمان بداية قوية في الموسم المقبل، خاصة وأن الزمالك يطمح إلى العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية بعد فترة من التراجع.

ويظهر التزام واضح من اللاعبين الجدد بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وسط أجواء إيجابية داخل المعسكر، مما يعكس حالة من التركيز والجدية داخل الفريق الأبيض في هذه المرحلة التحضيرية المهمة.