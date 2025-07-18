الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا فى الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، معسكرا مغلقا الأسبوع المقبل فى الإسكندرية، لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.

ويبذل مسئولو الإسماعيلى مجهودا كبيرا من أجل تجهيز المعسكر بشكل قوية فى الإسكندرية من أجل تحقيق أكبر استفادة فنية قبل انطلاق بطولة الدورى، وتلبية طلبات مدرب الفريق لتحقيق النتائج المرجوة.

وطلب الجزائرى ميلود حمدى إجراء عدة مباريات ودية من أجل تجربة اللاعبين ورؤيتهم بشكل واضح للوصول إلى التشكيل الأساسى للدراويش قبل بداية الدورى.

وفاز فريق الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما، فى أولى المباريات التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدفى الإسماعيلى في المباراة عبد الرحمن الدح ومحمد زيدان، فى أولى المباريات تحت قيادة المدرب الجديد للفريق ميلود حمدى الذى تعاقده معه الدراويش خلفا لتامر مصطفى الذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

وفرض الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وطلب مدرب الإسماعيلى من اللاعبين التواجد قبل المران بـ90 دقيقة، ومن يخالف هذه التعليمات سيتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، ولا يجوز التأخير عن ذلك الموعد إلا بإذن مسبق من الجهاز.

كما طبق الجزائرى تدريبات اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء لرفع اللياقة البدنية لدى اللاعبين، من أجل تجهيزهم بشكل قوى لمباريات الموسم الجديد، الذى يسعى خلال للظهور بشكل مخالف للموسم الماضى.

ويغيب عن تدريبات الإسماعيلى كل من الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الدراويش لمواصلة برنامجه التأهيلى بعد التعافى من كسر الذراع، ومحمد حسن الذى يواصل برنامجه التأهيلى من إصابة وتر إكيليس، وحاتم سكر الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.