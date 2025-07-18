شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل أمادى ويوسف عفيفى يقتربان من إعارة جديدة فى سموحة بعد موافقة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى صامويل أمادى ويوسف عفيفى لاعبى سيراميكا، من الانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة، في الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة من على ماهر المدير الفني للفريق.

ووافق على ماهر على خروج الثنائى أمادى ويوسف عفيفى إلى سموحة في الموسم الجديد، لعدم الحاجة لخدماتهما في الفترة المقبلة، ليتبقى الإعلان الرسمي من النادى السكندرى.

وكان النيجيرى صامويل أمادى خرج الموسم الماضى من سيراميكا إلى سموحة على سبيل الإعارة، وقدم موسما مميزا مع النادى السكندرى، ليطلب مسئولوه تجديد الإعارة مع زميله يوسف عفيفى.

ينتظر مسئولو نادى سيراميكا، رد ناديي غزل المحلة وبيراميدز لتدعيم خط هجومه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

وطلب مسئولو سيراميكا من إدارة غزل المحلة تخفيض مطالبها في التونسى محمد على بن حمودة مهاجم الفريق للتعاقد معه، حيث طلب غزل المحلة الحصول على مليون دولار ولكن سيراميكا يرى أن المبلغ كبير ويطلب تخفيضه.

وينتظر مسئولو سيراميكا الرد النهائي من إدارة بيراميدز بشأن التعاقد مع الجنوب أفريقى فخرى لاكاى سواء بإعارته أو شرائه بشكل نهائي.

ويسعى سيراميكا لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، حيث يحتاج للتعاقد مع مهاجم قوي بجانب مروان عثمان الذى يقدم مستويات مميزة.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى، وعلى الجابري إلى كهرباء الإسماعيلية.