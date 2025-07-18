شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق منافسات الرجال ببطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف اليوم منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية والتى تقام على شاطىء رأس التين بالإسكندرية والمقرر أن تختتم أمس حيث انطلقت أمس الخميس، وتختتم غد السبت.

وتقام اليوم منافسات الرجال ، بينما تقام غد منافسات الانسات، وفيما يخص البراعم بنين وبنات فأقيمت أمس.

وتٌعد هذه البطولة هي الأولى من بطولات الجمهورية لمنافسات الشاطئية، و التي يتم إقامتها 3 مرات خلال العام الواحد حيث تقام كل نسخة في محافظة مختلفة.

وتقام النسخة الجارية بالإسكندرية، بينما تقام النسخة الثانية برأس البر، والبطولة الثالثة فتقام بالاسماعيلية.

ومن خلال نتائج بطولة الجمهورية الشاطئية يتم اختيار اللاعبين لتمثيل مصر في نهائي الدورى العالمى الذى سيقام بالإسكندرية أكتوبر القادم، وكذلك اختيار قائمة منتخب الشباب تحت 17 سنة، والمقرر أن يشارك في بطولة أفريقيا بالمغرب التي ستقام خلال شهر سبتمبر القادم.

يذكر أن اتحاد المصارعة شهد أزمة خلال الأيام الماضية بعد إعلان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسفر إلى الخارج بحثا عن العمل، في ظل تجاهل مسئولي الاتحاد دخوله في معسكرات أو وضع خطة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدم الحصول على بعض المكافآت، في الوقت الذى نفى فيه مسئولو الاتحاد علمهم باعتزال اللاعب، وخلال الساعات القليلة الماضية نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى للمصارعة شكر إلى اللاعب بطل أولمبياد طوكيو على الفترة التي قضاها داخل بساط المصارعة والبطولات والألقاب التي توج بها خلال السنوات الماضية.

ومن قبل كيشو كان محمد مصطفى لاعب المنتخب أيضا أعلن اعتزاله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث عبر محمد مصطفى عن مشاعره تجاه هذه اللحظة التي طالما تمنى ألا تأتي.