الامارات | منتخب السلة يتعثر أمام «الساموراي» في بطولة «وليام جونز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المنتخب الوطني لكرة السلة لخسارة جديدة أمام نظيره الياباني، جاءت بفارق 19 نقطة وبنتيجة (55-74)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن الجولة السادسة من بطولة «وليام جونز» الدولية، المقامة حالياً في الصين تايبيه، والتي يُسدل الستار على نسختها الـ44، بعد غدٍ.

وظهرت خطورة المنتخب الياباني «الساموراي» بشكل واضح على مدار فترات اللقاء، لاسيما من حيث نسب النجاح في الرميات الثنائية، التي بلغت 54%، مقارنة بـ33.3% فقط للمنتخب الوطني، ما سهّل مهمة «الساموراي» في توسيع الفارق، على الرغم من تفوّق «الأبيض» في الرميات الثلاثية بنسبة بلغت 40% (6 من أصل 15)، مقابل 32.3% لليابان (10 من أصل 31).

وأهدر المنتخب الوطني فرصة استثمار تفوقه في الربعين الأول والثالث، اللذين أنهاهما لمصلحته بنتيجتي (18-17) و(18-12)، بعدما نجح المنتخب الياباني في فرض سيطرته في الربعين الثاني والرابع، وحسمهما بفارق كبير بنتيجتي (23-9) و(22-10) على التوالي.

وتعد هذه الخسارة السادسة على التوالي للمنتخب الوطني في البطولة، بعد أن خسر، أول من أمس، أمام نظيره البحريني بنتيجة (77-71)، وسبقها بخسارة صعبة أمام ماليزيا بفارق نقطة واحدة (88-87)، إلى جانب هزائم أمام كل من الصين تايبيه (أ) بنتيجة (88-73)، وأمام أستراليا بنتيجة (81-72)، وأمام قطر في افتتاح البطولة يوم 12 الجاري بنتيجة (80-74).

ويستكمل المنتخب الوطني مبارياته اليوم بمواجهة منتخب الصين تايبيه (ب)، قبل أن ينال راحة غداً، ليختتم مشواره في البطولة، بعد غد، بلقاء حامل اللقب، فريق «سترونغ غروب» الفلبيني.