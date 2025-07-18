الامارات | النصر يضم شيكنا دومبيا من شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب، شيكنا دومبيا، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من نادي شباب الأهلي، وذلك في إطار تحركات «العميد» لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام دومبيا بعد يوم واحد فقط من إعلان النصر تعاقده مع اللاعب الإيراني، مهدي قايدي، قادماً من شباب الأهلي أيضاً، في صفقة انتقال دائم تمتد حتى عام 2028.

كما سبق للنصر التعاقد مع اللاعب الصربي، لوكا ميليفوجيفيتش، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، ليُكمل بذلك «العميد» ثلاث صفقات متتالية من صفوف شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل فريق النصر حالياً تحضيراته للموسم الجديد، من خلال معسكر خارجي في ألمانيا يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق، ودمج الصفقات الجديدة في التشكيلة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ويأمل النصر أن تُسهم هذه التعزيزات والاستعدادات المكثفة في الظهور بصورة قوية، والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.