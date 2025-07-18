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الامارات | أرسنال يُحطم الرقم القياسي في انتقالات اللاعبات

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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  • الامارات | أرسنال يُحطم الرقم القياسي في انتقالات اللاعبات 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم نادي أرسنال، بطل لكرة القدم للسيدات، الرقم القياسي لانتقالات اللاعبات، بالتعاقد مع المهاجمة الكندية أوليفيا سميث (20 عاماً) قادمة من ، أمس، مقابل مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار)، لتصبح أول لاعبة تكسر حاجز المليون جنيه إسترليني.

وتُحطم صفقة أرسنال الضخمة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله المدافعة الأميركية، نعومي جيرما، عند انتقالها من سان دييغو ويف إلى ، مقابل 900 ألف جنيه إسترليني، في يناير الماضي.

وقالت سميث في بيان: «حلمي أن أنافس على أكبر الألقاب، وأنا متحمسة للبدء والإسهام في تحقيق ذلك هنا مع أرسنال».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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