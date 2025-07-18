شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يعتذر عن واقعة تيشيرت بيراميدز.. والإسماعيلى يعاقبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر مروان حمدي، لاعب النادي الإسماعيلي، عن ارتدائه لقميص بيراميدز الذي ظهر به، وأثار غضب جماهير الإسماعيلي ومسئوليه، طالبا العفو ومؤكدا عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى.

وكتب مروان حمدي عبر حسابه إنستجرام: "أنا بعتذر عما بدر مني مؤخرا في حقي وحق النادي الإسماعيلي بيتي وجماهيره العريقة، كل ابن آدم خطاء ولا أحد معصوم من الخطأ وهذا خطأ غير مقصود بالمرة والأهم أن نتعلم أخطائنا، تيشيرت الإسماعيلي على رأسي وأكن لجماهيره ومجلس إدارته كل الاحترام وأعدكم بالأفضل في القادم وللحديث بقية".

واتخذ مسئولو نادى الإسماعيلي قرارا تأديبيا ضد مروان حمدي بسبب هذه الواقعة، بإبعاده عن التدريب الجماعي، وجعله يتدرب منفردا بعيدا عن مران الفريق بعد هذه الواقعة.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، دكرنس سبورتنج وزد وسموحة ودكرنس، حيث يبدأ مبارياته بمواجهة دكرنس ثم سبورتنج ثم زد ويختتم استعداداته للدورى بمواجهة سموحة.

وفاز فريق الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما، فى أولى المباريات التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدفى الإسماعيلى فى المباراة عبد الرحمن الدح ومحمد زيدان، فى أولى المباريات تحت قيادة المدرب الجديد للفريق ميلود حمدى الذى تعاقده معه الدراويش خلفا لتامر مصطفى الذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد ، وفرض ميلود حمدى بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.