شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: لم أتوقع انضمام المهدى سليمان إلى الزمالك بسبب سنه والان مع تفاصيل الخبر

يرى الهانى سليمان، حارس مرمى سموحة، أن انضمام المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق، إلى نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، كان أمراً مفاجئا.

وقال الهاني سليمان في تصريحات عبر برنامج ملعب أون سبورت: "لم أتوقع انضمام المهدي سليمان إلى الزمالك، توقعت أن الزمالك ممكن يفكر في حارس أصغر سناً، المهدي حارس مميز ولكنه قريب من سن محمد عواد".

وأضاف: "توقعت انتقال زيزو إلى الأهلي، لو لاعب كبير متاح مجاناً فهذه فرصة للأهلي، وطالما زيزو لم يوقع في يناير توقعت وقتها انتقاله إلى الأهلي، ومحمد علي بن رمضان من أقوى صفقات الأهلي، نقلة كبيرة في أداء الأهلي، وإمام عاشور مؤثر مع الأهلي أكثر من زيزو".

وواصل: "الزمالك لم يفاوضني من قبل، وأحمد علي أكثر مهاجم دخلت معه في مناوشات داخل الملعب، ورحيل محمد صبحي عن الزمالك سيكون خسارة للفريق، وأحمد الشناوي أفضل حارس مرمى زاملته، والحضري الأصعب".

واختتم: "توقعت فوز الأهلي بدوري الموسم الماضي، لأن الأهلي ماتديلوش فرصة، والأهلي مستفيد من التحكيم أكثر من الزمالك".