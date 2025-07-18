شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متجهة إلى تركيا لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى تركيا استعدادا لبدء معسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

وتسافر البعثة فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، وصولا إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم 29 يوليو الجاري، ويتخلله 3 مباريات متدرجة القوة.



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