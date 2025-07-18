شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك بعد تجديد عقده لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك، مساء الخميس، عن تجديد تعاقد عبد الله السعيد رسميا لمدة موسمين، وذلك منذ بداية الموسم المقبل والمقرر له أن ينطلق 8 أغسطس القادم.

ويعد عبد الله السعيد من العناصر المميزة داخل جدران القلعة البيضاء، وكانت هناك العديد من المفاوضات تجرى في الفترة السابقة من خلال جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بشأن تجديد التعاقد مع اللاعب نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته الفنية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.



أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك:

لعب 58 مباراة

سجل 13 هدفا

صنع 10 أهداف

توج بثلاثة ألقاب:

الكونفيدرالية

كأس السوبر الأفريقي

كأس مصر

ويعد ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري، بعدما أحرز 133 هدفًا منذ انطلاق مسيرته في موسم 2003/2004، ودخل عبد الله السعيد القلعة البيضاء قادما من بيراميدز، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي لعام 2024.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.