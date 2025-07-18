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وزير الرياضة: ملتقيات وندوات للتوعية بالقانون الجديد وشكل التحكيم الرياضي بمشاركة خبراء

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وزير الرياضة: ملتقيات وندوات للتوعية بالقانون الجديد وشكل التحكيم الرياضي بمشاركة خبراء

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ مصر لديها 5 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية، موضحًا: "مع تطبيق قانون الهيئات الشبابية استطعنا أن نطور مراكز الشباب، وننشئ داخلها مراكز تنمية شبابية حتى أستطيع الاستثمار لصالح أبنائنا ولصالح مصر والأسرة المصرية".

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لدى مصر 1200 نادي، وقطعنا شوطا طويلا في ملف شركات الخدمات ، ونقوم بحوكمة قانون الرياضة، وأطمئن المواطنين بأننا قمنا بعمل حساباتنا جيدا، وبالنسبة إلى الـ3 مدد للجان ليست بأثر رجعي، وسيكون هناك توعية".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "لن نترك شيئا للصدفة، وعندما نحصل على النسخة النهائية من القانون، سنعقد ملتقيات وندوات، وسنعرف الفترة الانتقالية ومفاهيم الشركات ودورها في الأندية الرياضية، وشكل التحكيم الرياضي، مستعينين بكبار الخبراء".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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