شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يفتتح "بوابة المعلمين" بمقر النادي بالجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح مجلس إدارة النادي، الأهلي مساء اليوم ،الخميس، البوابة الشرقية الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة "بوابة المعلمين" والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي.

حضر مراسم الافتتاح كل من: طارق قنديل ومحمد الجارحي ومي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وشركة الأهلي للمنشآت، ولجنة التخطيط.

ويعد افتتاح البوابة الشرقية بمقر النادي بالجزيرة استكمالًا لسلسلة من الافتتاحات للعديد من المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كافة المستويات.

وتضاهي البوابة الشرقية البوابات التي تم افتتاحها في جميع أفرع الأهلي، وتتميز بتفردها التاريخي، باللون الأحمر المميز ويتصدر ها النسر العملاق.

وكان مجلس الأهلي قد تابع اليوم تشغيل حمام سباحة التربية والتعليم الأولمبي المجاور لمقر الأهلي بالجزيرة، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة الفرق الرياضية والأكاديميات بالنادي، ورفع الضغط عن حمام السباحة بالجزيرة.



افتتاح بوابة المعلمين بالأهلي بالجزيرة



افتتاح بوابة المعلمين بالأهلي فرع الجزيرة



بوابة المعلمين بالأهلي



بوابة المعلمين فرع الجزيرة بالأهلي