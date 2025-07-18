شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: الشناوي أفضل حارس فى مصر.. ومواجهة الأهلي أصعب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يرى الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، هو أفضل حارس مرمى في مصر حالياً، في ظل مشاركاته الدولية وأدائه مع فريقه والمنتخب.

وقال الهاني سليمان عبر برنامج ملعب أون سبورت: "لا أركز مع سمعة إهدار الوقت المأخوذة عني، ولو عايز أضيع وقت هضيع وقت، وبعض المباريات تحتاج إلى تهدئة الريتم، لا أقصد القيام بذلك (رخامة)، ولكن أقوم بذلك بما يخدم مصلحة الفريق".

وأضاف: "عماد متعب كان من أهم المهاجمين اللي بعملهم حساب، وكذلك محمد فضل، عمرو زكي ومصطفى محمد، ومباريات الأهلي أصعب من الزمالك، لكي تطمئن في مواجهة الأهلي يجب أن تكون في غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء، والزمالك ليس لديه هذا الأمر".

واختتم: "حدثت مفاوضات مع الأهلي في وقت سابق، لكنها مكانتش مكتوبة لي، وبالتأكيد الانضمام للأهلي يؤثر في مسيرة أي لاعب لكن الحمد لله، وأفضل حارس مرمى الآن في مصر هو محمد الشناوي، والشناوي شال الأهلي لفترات طويلة، وفي كأس العالم للأندية قدم أداء مميزا وما يتعرض له من الجماهير أمر وارد وطبيعي لأنه يلعب في ناد جماهيري، الشناوي كان بعيداً عن التركيز فقط في مباراة بورتو".