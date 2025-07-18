شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لليد تحت 19 عام والان مع تفاصيل الخبر

اختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عام، 22 لاعبًا في قائمة منتخب مصر الذي ينهي استعداداته للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عام والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ومن المقرر أن يتقلص عدد اللاعبين في القائمة النهائية إلى 18 لاعبًا قبل انطلاق منافسات البطولة.

وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي:

حراس المرمی

یوسف محمد عبد الهادي (طلائع الجيش)

عمر أحمد فتحي (البنك الأهلي)

عبد الملك محمود السيد «2008» (الطيران)

جناح أيسر

عمر مصطفى بركة (سموحة)

أحمد رمضان (سبورتنج)

ظهير أيسر

أحمد حلمي مصبح (سبورتنج)

عادل أحمد سعد (سموحة)

يحيى نادر السيد (الزمالك)

صانع الألعاب

يوسف عبد الغني (نيم الفرنسي)

حازم أحمد مجدي (الزهور)

حمزة وليد المرسي (سموحة)

ظهير أيمن

محمد عدلان (طلائع الجيش)

يوسف عمرو «2008» (المقاولون العرب)

سيف الدين جلال (سموحة)

كريم حمدي السيد (الجزيرة)

جناح أيمن

زیاد أحمد محمد (الأهلي)

عبد الرحمن أشرف رشاد (بورسعيد)

یوسف فريد (سموحة)

الدائرة

محمد أحمد إسماعيل (سموحة)

حسين محمد (الشمس)

على مدبولي (الزمالك)

مازن حسام (المقاولون العرب)

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عام: طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين مديرًا فنيًا للمنتخب، ومهند السحيلي المدرب العام، ومحمد سراج مدربا لحراس المرمى، ومازن محمد إداري، ومصطفى نجيب أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان وحازم محمد محللا الأداء الفني.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.