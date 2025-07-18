شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابه من بيراميدز.. أرقام حمدى فتحى مع الأهلى والوكرة القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى والأهلى السابق، من العودة مجددا للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز الذى توصل لاتفاق مع إدارة ناديه على ضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية قطرية، أن نادى الوكرة القطرى وافق مبدئيا على رحيل حمدى فتحى وسيعقد جلسة مع حمدى فتحى بعد موافقة الجهاز الفنى خاصة وأن اللاعب أبدى رغبة كبيرة فى الرحيل بالإضافة لمناقشة القيمة المالية التى قدمها بيراميدز وآلية الدفع ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود رسميًا خلال ساعات، ليصبح حمدى فتحى لاعبًا جديدًا فى صفوف بيراميدز.

وكان حمدى فتحى قد انضم لصفوف الوكرة فى يوليو 2023 بعقد يمتد لأربعة مواسم شارك خلالها اللاعب فى الدورى القطرى وكأس الأمير وتوج معه بلقب كأس قطر.

وقبل عودته إلى بيراميدز نستعرض أرقام حمدى فتحى مع الوكرة القطرى والأهلى.. مع الوكرة

لعب: 50 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 3 أهداف

مع الأهلى

لعب: 155 مباراة

سجل: 14 هدفا

صنع: 10 أهداف

واعترف محمد بن فهد آل ثانى نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادى الوكرة بتلقى إدارة النادى عرضًا من نادى بيراميدز للحصول على خدمات حمدى فتحى لاعب منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد بن فهد فى تصريحات لصحيفة "الوطن" القطرية "نعم تلقينا عرضاً بخصوص حمدى فتحى ولكن حتى اللحظة لم يصدر قرار بخصوص العرض المقدم".

وأضاف نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادى الوكرة "نعمل لتعويض التراجع الذى شهده الفريق فى الموسم الماضى بعدما تواجدنا لسنوات متتالية ضمن الأربعة الكبار، طموحنا المربع الذهبى، وسنعمل بجد من أجل تحقيق النتائج التى ترضى جماهيرنا".

جدير بالذكر أن حمدى فتحى انضم لصفوف الأهلى على سبيل الإعارة لمدة شهر قادماً من الوكرة القطرى، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.