شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 7 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعلن تجديد عقد عبد الله السعيد موسمين.

الزمالك يعلن تجديد عقد عبد الله السعيد موسمين

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

4 أندية ترغب في التعاقد مع وسام أبو على من الأهلى

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى أسعار وإحصائيات اللاعبين، عن الأندية التي ترغب في التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى في الانتقالات الصيفية الحالية بعد تألق اللاعب في كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلى من دور المجموعات.

الشركة الألمانية تجري مراسم قرعة الدوري للموسم الجديد 2025 -2026

تجري رابطة الأندية المحترفة المصرية برئاسة أحمد دياب ، مراسم قرعة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل عن طريق الشركة الألمانية التي قامت بإجراء قرعة الموسم المنقضي ، حيث تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناء على ترتيب أخر موسم في 2024 – 2025 حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى بصفته بطل الدوري ثم بيراميدز ثانيا و الزمالك ثالثا كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

منتخب مصر للشباب يهزم الكويت 3-2 استعدادا للمونديال تحت أنظار ريبيرو.. فيديو

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية الفوز على نظيره الكويتى 3-2 في المباراة الودية التي أنتهت منذ قليل على أحد ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد وصول المغربى عبد الحميد معالى القاهرة للانضمام للزمالك

يصل المغربى عبد الحميد معالى صفقة الزمالك المنتظرة إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، لإنهاء إجراءات الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفى، على أن يعلن الزمالك التعاقد مع اللاعب بعد وصوله إلى القاهرة .

محمد الصباحى يعتزل التحكيم بعد 21 عاماً داخل المستطيل الأخضر

أعلن الحكم محمد الصباحي اعتزاله التحكيم بعد مسيرة أستمرت لمدة 21 عاما ، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحكم الدولي السابق محمد الحنفي أعتزاله هو الأخر.

اتحاد الكرة يستفسر من الاتحاد العربي عن حقيقة تأجيل بطولة العرب

استفسر مسئولو اتحاد الكرة من الاتحاد العربي لكرة القدم عن حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل بطولة كأس العرب والتي كان مقررا إقامتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر .