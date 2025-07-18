شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: بذلنا جهدا كبيرا لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه كان من الضروري أن تكون البداية قانون لحماية تطوير مراكز الشباب، مشيرًا إلى أنه تم عمل قانون الهيئات الشبابية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية الدكتورة منة فاروق: "بنعمل نظم اقتصادية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مثلما يحدث في الخارج، وبذلنا جهدا كبيرا جدًا وجعلنا مراكز الشباب شكلها مختلف بالإضافة إلى وجود قطاع اقتصادي له دخل".

وتابع: "وعن قانون الرياضة بدأنا في عام 2018، ولكن كانت هناك تحديات، وتطوير البعد الاقتصادي والاستثماري، وحوكمة التحكيم ولابد أن التحكيم يكون مفيد للعمل الرياضي".

وأكمل: "أشكر مجلس النواب المصري، لأن الحلم تحول إلى حقيقة، وبدأنا بمراحل مع مجلس الشيوخ 2020 و2021 وفى أولمبياد طوكيو توقفنا واستمرينا بعد ذلك".

وقال: "وكانت هناك حوارات مجتمعية كاملة في لجنة الشباب والرياضة في وجود الشباب مع كل فئات المجتمع عن شكل هذا القانون حتى نصل في النهاية إلى إقرار قانون الرياضة".