شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق على 4 وديات أمام سبورتينج وزد وسموحة استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض 4 مباريات ودية الأسبوع المقبل، خلال معسكره في الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، سبورتنج وزد وسموحة ودكرنس، حيث يبدأ مبارياته بمواجهة سبورتنج ثم زد ويختتم استعداداته للدورى بمواجهة سموحة.

فاز فريق الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما، فى أولى المباريات التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدفى الإسماعيلى فى المباراة عبد الرحمن الدح ومحمد زيدان، فى أولى المباريات تحت قيادة المدرب الجديد للفريق ميلود حمدى الذى تعاقده معه الدراويش خلفا لتامر مصطفى الذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد ، وفرض ميلود حمدى بصماته مبكرا على الفريق بوضع قواعد صارمة على اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وطلب مدرب الإسماعيلى من اللاعبين التواجد قبل المران بـ90 دقيقة، ومن يخالف هذه التعليمات سيتم توقيع عقوبة كبيرة عليه، ولا يجوز التأخير عن ذلك الموعد إلا بإذن مسبق من الجهاز.

كما طبق الجزائرى تدريبات اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء لرفع اللياقة البدنية لدى اللاعبين، من أجل تجهيزهم بشكل قوى لمباريات الموسم الجديد، الذى يسعى خلال للظهور بشكل مخالف للموسم الماضى.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يعانى حاليا من إيقاف القيد لفترة تأديبية بسبب كثر الشكاوى من اللاعبين وسوء المعاملة، واتجه حاليا لتجديد عقود اللاعبين المنتهى عقودهم، ونجح فى تجديد عقد عبد الله جمال حارس الدراويش الشاب واتفق مع محمد حسن ويقترب من تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم، فى حين رحيل كل من عماد حمدى وكمال السيد إلى مودرن سبورت، وعبد الله السعيد إلى الجونة، ولازال موقف أحمد الشيخ غامضا ولم يوقع لأى نادٍ حتى الآن.