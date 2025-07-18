شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم وادي دجلة 3 - 2 استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بتروجت الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ثاني المباريات الودية للفريق البترولي بعد مواجهة غزل المحلة يوم الإثنين الماضي.

سجل أهداف بتروجت كل من بدر موسى، وأدهم حامد، ومصطفى الجمل، فيما سجل لوادي دجلة كمال أبو الفتوح، وعبد الرحيم محمد.

ويسعى سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، تجهيز كل العناصر بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، بعدما رفض في التفريط في أي لاعب خلال هذه الفترة والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان، وتوفيق محمد وهادى رياض.

على صعيد آخر، كشف مصدر داخل بتروجت حقيقة مغادرة الفلسطيني حامد حمدان مران الفريق البترولى بعد مشادة مع أحد اللاعبين بقرار من سيد عيد، وأكد المصدر أن ما حدث هو "هزار" بين حامد حمدان مع زميله أحمد بحبح خلال المران، مما دفع أحد أفراد الجهاز الفني معاقبة الثنائى بالجري حول الملعب نتيجة "الهزار" داخل المران.

وطلب سيد عيد من اللاعبين الذين خاضوا مباراة غزل المحلة الخروج من المران، وكان من بينهم حامد حمدان لإراحتهم وليس عقابا لهم، وكل ما يدور حول مشادة اللاعب مع سيد عيد غير صحيح ولا يوجد له أصل.