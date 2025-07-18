شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقبل اعتذار الدكتور وفائي ويشيد بجهوده والان مع تفاصيل الخبر

وافق محمد يوسف المدير الرياضي بالنادى الأهلى على الاعتذار الذي تقدم به محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي عن عدم الاستمرار في مهمته بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى، والتي لا تسمح له بالتفرغ للعمل مع الفريق على النحو الأمثل.

وأكد وفائي أنه يعتز بارتباطه الوثيق بالنادي الأهلي "بيته" وبالفترة التي قضاها ضمن المنظومة الطبية. وبذل خلالها أقصى ما لديه وسعى مع زملائه لتقديم أفضل الخدمات الطبية لكل عناصر الفريق وسوف يظل تحت أمر النادي في أي وقت.

ومن جانبه وجه حمد يوسف الشكر للدكتور وفائي لإخلاصه في العمل وعطائه للنادي، بوصفه أحد أبناء الأهلي، وتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة.

وفى سياق آخر أجرى النادي الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد خلال معسكره الخارجي في دولة تونس، حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلاً على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس، وهم الأفريقي والنجم الساحلي والترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

واكتفى الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و25 أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفنى للفريق، استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.