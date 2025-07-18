شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يحقق برونزيتان في البطولة الأفريقية بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

حقق لاعبو منتخب الجودو ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بانجولا وتستمر حتى 21 يوليو الجارى، وحقق الميداليات كلا من احمد بهاء ابو زيد، وحبيبة السيد، حيث توج أحمد بهاء بالميدالية بعد التغلب على منافسه المغربى بالايبون فى وزن 40 كجم، بينما توجت حبيبة بعد الفوز على لاعبة انجولا بالايبون أيضا بوزن 52. كجم

وتوج أحمد بهاء الدين بالميدالية البرونزية أيضا بعد الفوز على بطل الجزائر بالايبون فى وزن 73 كجم

كما نجح عدد من لاعبى المنتخب فى التأهل إلى النهائيات والمنافسة على ميداليات وهم كل من مريم امير وزن 57 كجم ، والتى تنافس على الذهبية، و عبدالله حمدى وزن فوق 90 ك ، يوسف خالد 66ك ، محمود هيثم وزن 59 كجم، ياسين محمد 55 ك، على عبد الخالق 60 ك، على الرملي 81 كجم

ويضم الجهاز الفني والإداري للبعثة كلًا من: “أزومي هيروشي (المدير الفني)، حسين حفيظ (مدرب عام)، إيمان البنا (مدربة منتخب البنات)، ومحمد منير (مدرب) ، ويرأس البعثة محمد مطيع عضو مجلس إدارة الاتحاد.

كان منتخب مصر للجودو قد توج بالميدالية الذهبية فى منافسات الفرق المختلط بالبطولة الأفريقية للكبار، التى اقيمت بمدينة أبيدجان فى كوت ديفوار، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الماضى، بمشاركة 185 لاعبًا ولاعبة يمثلون 24 دولة أفريقية

وأعرب يسرى سامي محمود بطل إفريقيا في الجودو، خلال تصريحات تلفزيونية، عن سعادته لحصولهم على بطولة إفريقيا، التي تؤهل لبطولات العالم والبطولات الأولمبية، مشيرا إلى

بينما أوضح عبد الله عبد السميع بطل إفريقيا في الجودو، أن الكأس باسم مصر، وللفريق كله.

وذكر عبد الرحمن عبد الغني بطل إفريقيا في الجودو، أن البطولة مهمة وسعيد بحصوله على الميدالية الذهب.

ولفت محمد مسعود بطل إفريقيا في الجودو، إلى أنه شعر على المنصة أثناء عزف النشيد المصري، فخر كبير، أنساه كل تعب.

ومن جانبه قال محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن الإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا الأخيرة يعكس الجهد الجماعي المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن التعاون بينهم كان سببًا رئيسيًا في حصد الميداليات ورفع راية مصر.

أن الميدالية قد تكون مطلية فقط بالذهب، لكنها بالنسبة للاعبين تساوي أضعاف قيمتها المادية، لما تمثله من تعب وعرق وتحقيق لحلم طال انتظاره، واصفًا إياها بأنها "أغلى من الذهب الخالص"، كاشفًا عن واقعة طريفة شهدتها البطولة، حيث تم سرقة إحدى الميداليات الذهبية من أحد اللاعبين ظنًا بأنها مصنوعة من ذهب خام يمكن بيعه، في مشهد يعكس مدى قيمة هذه الجوائز في أعين المشاركين.