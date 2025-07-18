شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى في دورى الكرة النسائية بالموسم الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، مشوراه في دورى الكرة النسائية بالموسم الجديد 2025 – 2026، بمواجهة فريق الطيران في الأسبوع الأول من البطولة، بعد إقامة قرعة الدورى اليوم في اتحاد الكرة.



مشوار الأهلى فى الكرة النسائية

مباريات الأهلى في دورى الكرة النسائية

ويستهل الأهلى مشواره بمواجهة الطيران، بينما يلتقى مع مسار في الأسبوع الرابع، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلى فى الجولة الـ12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واقترب الموسم الجديد من دورى الكرة النسائية على الانطلاق وتسعى جميع الأندية فى الوقت الحالى لجلب الصفقات القوية من أجل بداية قوية والمنافسة على كل الألقاب.

يشارك فى دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 17 ناديا، هى الأهلى والزمالك ووادى دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبى والبنك الأهلى وزد وبالم هيلز ومسار واس أى كاى إف سى ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصرى والجونة.

وأسفرت قرعة دورى الكرة النسائية التى أجريت ظهر اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية عن مواجهات قوية فى الأسبوع الأول.

جاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى: البنك الأهلى مع رع، الأهلى مع الطيران، الجونة مع إنبى، المصرى مع اتحاد بسيون، مودرن سبورت مع مسار، الزمالك مع بالم هيلز، وادى دجلة مع المقاولون، زد مع بيراميدز، اى اس كا باى.

ولم يتحدد موعد انطلاق بطولة الدورى رسميا للكرة النسائية وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة فى ظل وجود أكثر من مقترح بانطلاق البطولة نهاية أغسطس أو فى سبتمبر.