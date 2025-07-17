شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب موهبة مغربية جديدة لضمه في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي الزمالك في مفاوضات مبدئية للتعاقد مع حسام الصادق، لاعب فريق اتحاد تواركة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

ويعد حسام الصادق، صاحب الـ19 عامًا، من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب تحت السن، ما يمنحه ميزة إضافية حال انتقاله إلى الزمالك، حيث لن يُقيد في القائمة الأساسية للفريق.

وبحسب مصادر مغربية، فإن اللاعب يملك عدة عروض أخرى، أبرزها من أحد أندية الدوري الإسباني، بالإضافة إلى عرض من نادي الوداد البيضاوي، لكنه لم يحسم وجهته بعد، ويفاضل بين الخيارات المعروضة عليه، من بينها الزمالك.

ويواصل مسئولو القلعة البيضاء متابعة اللاعب عن كثب، في ظل رغبة المدير الرياضي جون إدوارد في ضم عناصر واعدة تدعم الفريق على المدى الطويل، مع توفير حلول بديلة في المراكز المختلفة.

وحسم الزمالك صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار يتم دفعها على موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد طنجة المغربي.

وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد معالى، المولود عام 2006، من أبرز اللاعبين الواعدين فى المغرب، حيث مثّل جميع منتخبات الناشئين والشباب فى بلاده، وشارك فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كما نجح فى حجز مكانه ضمن الفريق الأول لاتحاد طنجة رغم صغر سنه.

وأكد مصدر مقرب من الصفقة أن المفاوضات بين الزمالك والنادى المغربى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى رغبة قوية فى خوض تجربة الاحتراف بالدورى المصرى عبر بوابة القلعة البيضاء.

وشارك عبد الحميد معالى فى 30 مباراة بالدورى المغربى الموسم الماضى، ما يعكس ثقة الجهاز الفنى فى إمكانياته الكبيرة، خاصة أن مركز الجناح الأيمن يتطلب جهداً بدنياً ومهارياً مضاعفاً، وهو ما أثبته اللاعب خلال ظهوره المستمر مع الفريق الأول.

ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمى، تمهيداً لوصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى، والانضمام لمعسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.