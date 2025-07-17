شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل على برنامج الأهلي في معسكر تونس والمباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النادي الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد خلال معسكره الخارجي في دولة تونس حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلاً على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس وهم الإفريقي والنجم الساحلي والترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

واكتفى الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و 25 أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفنى للفريق، استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.