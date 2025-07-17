شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي بن رمضان عبر فيس بوك : الأهلي دائماً وأبداً. والان مع تفاصيل الخبر

نشر التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي عبر حسابه على فيس بوك رسالة أبدى خلالها إعجابه بالنادي الأهلي وإرتباطه به حيث نشر صورة له من إحدى مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة ، وعلّق عليها : الأهلي دائماً وأبداً.

وتأتي رسالة محمد علي بن رمضان وسط حالة من الإشادة التامة به من قبل جماهير الفريق بعدما قدّم النجم التونسي أداء رائع مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة والتعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويلقى محمد علي بن رمضان إشادة ودعم كبير من جمهور الأهلي عقب التألق اللافت للنظر في كأس العالم للأندية لدرجة ذهب البعض معها إلى أن النجم التونسي من أهم الصفقات التي أبرمها النادي خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إنضم اللاعب للقلعة الحمراء قبل كأس العالم للأندية قادمًا من نادي فرينكفاروزي المجري.



محمد علي بن رمضان

في وقت سابق ، أثنى نبيل معلول، المدرب السابق لفريق الترجي التونسي، على الأداء اللافت لمواطنه محمد علي بن رمضان خلال مشاركته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحاته لقناة التاسعة التونسية، قال معلول: "منذ ظهوره الأول مع الأهلي، برهن محمد علي بن رمضان أنه أحد أفضل اللاعبين التونسيين حاليًا. تلقيت العديد من الاتصالات من مصر للاستفسار عنه، وأكدت للجميع أنه يمتلك إمكانات فنية متميزة وبصمة واضحة نادرًا ما تجد مثلها في أفريقيا."

وأضاف: "بن رمضان يتمتع بأداء شامل وشخصية قيادية داخل الملعب، إلى جانب لياقته البدنية العالية، ما يجعله سيتأقلم بسرعة مع زملائه في الفريق مثل مروان عطية وزيزو وتريزيجيه."

واختتم معلول قائلاً: "الأهلي يملك خيارات هجومية متعددة من خلال لاعبين مثل أشرف بن شرقي وزيزو والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مما يعزز من قوة الفريق في المنافسات."

وكان بن رمضان قد سجله هدف الأول بقميص الأهلي في شباك فريق بورتو البرتغالي من تسديدة رائعة، خلال المواجهة التي حسمها التعادل الإيجابي 4 - 4 في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات مونديال الأندية.