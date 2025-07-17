شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تتألق في إيطاليا وتقتنص ذهبية سباق 200 متر عدو والان مع تفاصيل الخبر

توجت بسنت حميدة لاعبة منتخب العاب القوى، بالمركز الاول وذهبية ملتقي بريشيا بإيطاليا فى منافسات سباق 200 متر عدو سيدات برقم ملتقي جديد 22.91 ث لتتوالى انجازات العاب القوى المصرية.

واستطاع مجلس ادارة اتحاد العاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة وضع خطط واستراتيجيات عمل منذ البداية من أجل تعظيم الفوائد والانجازات واعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليا فى المحافل القارية و الدولية .

في ذات السياق يخطط مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي للحصول على ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس ليسطر مجد جديد لألعاب القوى المصرية حال مواصلة مسيرة التفوق والنجاح والظفر بميدالية تاريخية.

وتوجت بسنت حميدة أيضا بذهبية ملتقى لوكا الدولى الذى أقيم بايطاليا فى سباق 400 متر عدو الشهر الماضى، ومن قبلها توجت ببرونزية سباق 100 متر عدو سيدات في ملتقى كيب كينو كلاسيك بكينيا الذى أقيم الشهر الماضى بعد أن حققت زمن 11.49 ثانية.وسط دعم ومساندة من مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

وغادرت بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى إلى نيجيريا خلال الساعات الماضية للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية تحت 18 و20 سنة، التي ستُقام خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري.

وتعد هذه البعثة الأكبر في تاريخ مشاركات مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تشارك البعثة بقائمة تضم 46 لاعباً ولاعبة ويترأس البعثة محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ويرافقهم محمد عبد الرؤوف مدير فني والمدرب العام وسام سيد.

فيما تضم قائمة المدربين عيد حسين، مصطفى المراكبي، كريم طارق، تامر رفاعي، أحمد فاروق، محمد العشري، والمدربة سمية عامر، أخصائيو العلاج الطبيعي رضوى حارس، ومحمد عمر.

فيما يضم أبرز اللاعبين واللاعبات يحيى خالد حلمي، محمود السيد، يوسف مدحت بشندي، حمزة إسماعيل سالم، زياد محمد فاروق، عبدالله محمد حسين، يمنى محمد أبو سنة، حنين الشبكشي، جنى برهومة، أسيل مطاوع، ملك عبد الغني، شهد كامل السيد، ريم تامر رشدي، وهنا هشام صقر وغيرهم من الأسماء التي تمثل الصفوة المنتقاة من أبطال الجمهورية.