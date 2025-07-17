شكرا لقرائتكم خبر عن بمنحة دولية.. منتخب الكانوى والكياك يشارك فى بطولة العالم للناشئين بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب المصرى للكانوى والكياك للناشئين والشباب فى منافسات بطولة العالم للناشئين وتحت 23 عامًا، بمنحة دوليه يقدمها الاتحاد للدولى للكانوى والكياك لدعم مشاركة المنتخب المصرى فى البطولة والمقرر إقامتها فى مدينة مونتيمور بالبرتغال خلال الفترة من 18 حتى 27 يوليو الجارى، بمشاركة ما يقرب من 66 دولة.

ويمثل مصر فى البطولة اللاعبان محمد طارق وحمزة ممدوح، تحت قيادة المدرب عمرو عبد الحميد.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصرى معسكرًا فى البرتغال، استعدادا للبطولة الرسمية خلال الفترة من 23 حتى 27 يوليو الجارى.

وتأتى تلك المنحة تقديرًا للجهد الكبير والأداء المميز من الاتحاد المصرى للكانوى والكياك برئاسة اللواء أحمد كامل والظهور المميز للاعبين خلال الفترة الماضية.

ووضع اتحاد الكانوى والكياك خطة لتجهيز الناشئين بشكل مختلف من بداية هذا الموسم المقبل، وسيتم عمل منتخب مواليد 2010 ليكون ممثلا فى الأولمبياد 2032، وتم وضع خطة قوية لتجهيزهم بشكل أمثل.

ويدرس الاتحاد الاستعانة بخبير أجنبى لتطوير المدربين الموجودين بالاتحاد، وسيكون هناك اهتمام بالمدربين وتطويرهم فى مراحل الناشئين والبراعم، لأن المدرب هو من يصنع اللاعب.

ويعمل الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركة فى رياضة الكانوى والكياك، حيث بدأ أول مواسمه بـ30 لاعبا فقط، ووصل إلى 3700 لاعب الآن، وتم تسجيل 400 لاعب جديد فى الموسم الماضى، ويهدف الاتحاد فى نهاية هذه الدورة للوصول إلى 10 آلاف لاعب.